Лоты уже выставлены на электронные торги.

На улицах и во Владимире появятся площадки для выгула животных.На Луначарского смонтируют 15 различных элементов для дрессировки четвероногих, среди которых: скамья с привязью, барьеры, крытый тоннель, балансир, трамплин, лестница, брёвна, змейка, пологая горка. Стоимость каждого объекта составит 2 млн рублей. Площадка на улице Труда будет чуть меньше – с тоннелями и барьерами.Лоты уже выставлены на электронные торги. Срок окончания подачи заявок 26 июля и 3 августа.Монтаж оборудования для братьев наших меньших будет выполняться по наказам избирателей депутатам владимирского горсовета.Напомним, что в текущем году на них выделено 50 млн рублей.