52 заболевших в областном центре.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 218 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 52 заболевших в областном центре, 24 в Гусь-Хрустальном, по 21 случаю заболевания в Муромском и в Ковровском районах. 16 случаев в Вязниковском, 13 в Юрьево-Польском, 12 в Кольчугинском, по 11 в Собинском и в Суздальском, 10 - в Киржачском районах. 7 заболевших в Меленковском, 6 в Гороховецком, 4 в Петушинском, по 3 в Александровском и в Камешковском районах, по 2 в Судогодском и в Селивановском районах. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 41 966 случаев заболевания.