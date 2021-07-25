За прошедшую неделю зарегистрирован 41 человек, пострадавший от укуса клеща, среди них 11 детей.

По данным еженедельного оперативного мониторинга на территории области за прошедшую неделю зарегистрирован 41 человек, пострадавший от укуса клеща, среди них 11 детей. Максимальное число обратившихся регистрируется в крупных городах.В большинстве случаев клещей "ловили" на придомовых территориях, на дачных участках, при выезде на природу, посещении леса. В рамках мониторинга в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 99 клещей, доставленных населением. Случаев клещевого боррелиоза не выявлено. Также не зарегистрировано случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.