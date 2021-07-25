За апрель, май и июнь 22 две несовершеннолетние девочки стали матерями. Самой младшей из юных мам исполнилось 14 лет, трем – 15, пятерым – 16 лет. При этом в браке состоит только пять девочек. За

За апрель, май и июнь 22 две несовершеннолетние девочки стали матерями. Самой младшей из юных мам исполнилось 14 лет, трем – 15, пятерым – 16 лет. При этом в браке состоит только пять девочек. За тот же срок двое несовершеннолетних подростков стали отцами. Большинство женщин Владимирской области становятся матерями в 30-34 года – за второй