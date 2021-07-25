В Собинском районе мужчина похитил со счёта бывшей возлюбленной 17,5 тысяч рублей. В мае текущего года местная жительница написала заявление о пропаже денег с банковской ..

В Собинском районе мужчина похитил со счёта бывшей возлюбленной 17,5 тысяч рублей.В мае текущего года местная жительница написала заявление о пропаже денег с банковской карты.«Пострадавшая пояснила, что операций по счёту не производила. Доступ к платёжному средству имел её бывший сожитель. Он пришёл к ней пока её не было дома, взял карту и перевёл средства себе», - пояснили в УМВД по Владимирской области.К моменту задержания он успел потратить указанную сумму. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы.