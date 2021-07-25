За эскизом для татуировки - в лес.

Растение может стать живым эскизом для татуировки. Наша Любовь Истратова исполнила давнюю мечту. Вам интересно, что получилось? Смотрим!За эскизом для татуировки - в лес. Найти свежий папоротник да ещё и идеального размера в такую жару не просто. Среди древнейшего щитника одни сухие лопухи, идём глубже в бурелом, и вот, наконец, кандидаты на "набив" отобраны.- Идея принадлежит мастеру из Украины Рит Кит. В её распоряжении целая оранжерея. Люди могут приходить и выбирать цветы, которые им по душе, и увековечивать их на своих телах. Я выбрала именно папоротник, потому что это растение всегда завораживало меня своей симметрией, ритмикой. И это растение можно легко встретить в парке Дружба, который я очень люблю, и не хочу, чтобы когда-либо он пострадал от застройки."Я любитель природы, - пишет в своем блоге тату-мастер Рита Золотухина - "Рит Кит". - Мне хотелось что-то свежее и родное, почувствовать растения без каких-либо расстояний между нами." Рита использует реальные цветы и листья и создает "живые", единственные в своем роде татуировки. Мастер окунает растения в чернила и по отпечатку на теле набивает рисунок.- В нашей семье татуировки никогда не считались чем-то обыденным, нормальным, скорее атрибутом заключенных. Желание слиться с флорой и создать неповторимый эскиз пришло ко мне очень давно. Сначала против была мама. Вот будет тебе 22, тогда и решишь, сказала она. Когда мне настало 22, против был уже муж. И понадобилось ещё пару лет, чтобы уговорить и его.Если тело - дневник об опыте, почему бы не сделать на нем запись? С ней помогла владимирский мастер Анастасия Фролова. Технологию переноса эскиза Рит Кит она немного изменила. Вместо отпечатка краской - сканер и принтер. Выбор пал на лист, найденный супругом. В благодарность за понимание. После нанесения контура, переноса отпечатка, двух часов боли и щекотки - папоротник был готов. Анастасия Фролова, тату-мастер: «Для меня это был первый раз, и мне хотелось это попробовать. С натуры я ещё никогда не делала. Сложно было с начала от непонимания, как это делать, но оказалось, что это просто и интересно».Татуировка - не только самовыражение. Это введение красящего искусственного компонента в кожу, а значит, риск, предупреждает врач клиники "Айболит". Елена Кислякова, дерматовенеролог, косметолог: «Всё искусственное, что вводится в наш организм, это всегда вредно. Неизвестно как организм отреагирует. Он может воспринять это красящее вещество, как аллерген, как инородное тело, соответственно, могут быть аллергические реакции или отторжение. Главное - выбрать хорошего мастера, потому что нужно обязательно выполнение условий антисептики. Из плюсов - это психологическая эстетика”.Готовый же рисунок необходимо беречь от ультрафиолета солнцезащитными кремами. Тогда эстетика не навредит здоровью. Любовь Истратова, Егор Герасимов, Вести-Владимир.