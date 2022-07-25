25 июля Андрею Норкину исполняется 54 года. Знаменитый журналист смог построить блестящую карьеру на телевидении и найти счастье в личной жизни. В последние годы к его любовным делам приковано особенно пристальное внимание.

25 июля Андрею Норкину исполняется 54 года. Знаменитый журналист смог построить блестящую карьеру на телевидении и найти счастье в личной жизни. В последние годы к его любовным делам приковано особенно пристальное внимание.Карера Андрея Норкина неразрывно связана с программой "Место встречи", которую он ведет уже долгие годы. Многие поклонники с любопытством следят за творческой деятельностью телеведущего, однако его личная жизнь всегда вызывала у публики не меньший интерес. За последние несколько лет Норкин потерял супругу, с которой был счастлив долгие годы, и встретил новую любовь. Пока одни радуются, что журналист нашел в себе силы жить дальше, другие осуждают его за поспешную женитьбу.В первый раз Андрей Норкин женился еще в юности. Он связал себя узами брака в 1985 году, но семейная жизнь продлилась недолго. Сегодня ведущий предпочитает не вспоминать о первом союзе, ведь вскоре в его жизни сложился второй – по-настоящему крепкий и гармоничный.Со второй избранницей, Юлией Рыбаковой, журналист познакомился во время работы на радио в начале 90-х. К моменту встречи и Норкин, и Рыбакова уже успели потерпеть фиаско в любви, но прошлый неудачный опыт не стал для них преградой. Коллегу сразу поняли, что их знакомство не случайно, и решились стать мужем и женой уже спустя несколько месяцев.После свадьбы телеведущий усыновил ребенка Юлии от первого брака. Через пару лет у супругов родилась общая дочка Александра. Помимо родных детей, у пары появилось еще двое приемных. В 2002 году Норкины усыновили брошенного биологической матерью в роддоме Артема, а через пару лет узнали, что женщина отказалась и от второго сына. Алексей тоже попал в семью и воссоединился с братом.Воспитывать такую ораву детей было нелегко, к тому же, семья не раз сталкивалась с финансовыми трудностями. К счастью, вместе супругам удалось преодолеть все преграды. Юлия и Андрей построили крепкий союз, во всем поддерживали друг друга и прожили в браке 28 лет. Казалось, что впереди их ждут еще долгие годы счастливой семейной жизни, но судьба распорядилась иначе.4 июня 2020 году жена телеведущего скоропостижно скончалась. Трагическое известие застало Норкина в телеэфире.Овдовевший журналист тяжело переживал утрату, но смог найти в себе силы жить дальше. Андрей Норкин снова вернулся в работе, проводил много времени с семьей, стал дедушкой во второй раз. Личная жизнь телеведущего тоже не стояла на месте. Осенью 2021 года он неожиданно для всех женился на новой пассии.Избранницей знаменитости стала педагог и руководитель торговой компании Ирина Бородина. Возлюбленная старше Норкина на 7 лет и имеет двоих дочерей от прошлых отношений. Увы, порадоваться за пару смогли не все. Некоторые осудили журналиста за поспешный брак и принялись распускать грязные слухи. Впрочем, главное, что поклонники и близкие телеведущего всецело поддержали его решение.