Врио губернатора остановился на фамилиях председателя ЗС Владимира Киселёва, мэра Владимира Андрея Шохина и главы Коврова Елены Фоминой.

Александр Авдеев назвал трёх кандидатов в сенаторы от Владимирской области. Врио губернатора остановился на фамилиях председателя ЗС Владимира Киселёва, мэра Владимира Андрея Шохина и главы Коврова Елены Фоминой.Сегодня Александр Александрович подал документы в Облизбирком для участия в . Он собрал более 130 подписей руководителей районов и народных избранников.Напомним, что до 27 июля претенденты на кресло главы региона должны принести все необходимые документы. Последний день регистрации - 5 августа. Ещё месяц политикам дадут на агитацию.Само голосование пройдёт в трёхдневном формате с 9 по 11 сентября.