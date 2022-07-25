Александр Авдеев предложил приостановить ремонт участка трассы М-7 в районе Покрова. Это заявление врио губернатора области сделал во время совещания по ремонту трассы в Петушинском районе.

Александр Авдеев предложил приостановить ремонт участка трассы М-7 в районе Покрова. Это заявление врио губернатора области сделал во время совещания по ремонту трассы в Петушинском районе. Александр Авдеев отметил, что к концу года должно быть открыто движение от Петушков до Бараков на еще строящейся трассе М-12. То есть у водителей появится возможность проехать по новой