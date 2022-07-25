За прошедшие выходные дни на территории Владимирской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли, 23 получили

За прошедшие выходные дни на территории Владимирской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли, 23 получили ранения разной степени тяжести, в том числе получили травмы 4 ребёнка. В Вязниковском районе в воскресенье столкнулись два грузовика. По предварительной информации, на 295 километре трассы М-7, водитель “Мерседеса” въехал в