Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев подал в облизбирком документы для регистрации на выборы губернатора. На пост сенатора он предложил главу Владимира Андрея Шохина,

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев подал в облизбирком документы для регистрации на выборы губернатора. На пост сенатора он предложил главу Владимира Андрея Шохина, председателя ЗС Владимира Киселева и главу Коврова Елену Фомину. Один из них в случае победы Авдеева на выборах может стать представителем губернатора Владимирской области в Совете Федерации. Александр Авдеев из 126