В городе состоялся фестиваль трейлраннинга Golden Ring Ultra Trail 2022

В Суздале состоялся фестиваль Golden Ring Ultra Trail 2022. На дистанции от 10 до 100 километров вышли более 5 000 спортсменов из 14 стран.Забеги проводились с 22 по 24 июля. Участники преодолевали расстояния в 10, 20, 30, 50 и 100 километров по пересечённой местности. При этом марафонцы на 80 и 100 км вынуждены были преодолевать болота. На 30, 50, 80 и 100 км заявилось почти по 1000 человек.Быстрее всех 100 км у мужчин пробежал гость из Красноуральска Алексей Толстенко. У женщин победила уроженка Челябинска Антонина Юшина. Оба атлета обновили рекорды трассы.«Гонка выдалась непростой, но захватывающей и эмоциональной, а самое главное - показала нашу сплочённость», - подытожили организаторы.Кроме соревнований, для гостей древнего города состоялось фаер-шоу, многочисленные мастер-классы и рок-концерт.