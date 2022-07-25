В некоторых районах Москвы менее чем за час выпало до 10 миллиметров осадков. Водосточная сеть столицы справляется с объемом выпавших осадков, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

В некоторых районах Москвы менее чем за час выпало до 10 миллиметров осадков. Водосточная сеть столицы справляется с объемом выпавших осадков, сообщается в комплекса городского хозяйства.Больше всего осадков зафиксировано в Восточном и Юго-Восточном округах. Скопления воды носят кратковременный характер, она уходит в ливневую сеть самотеком."При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают бригады ГУП "Мосводосток" – на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники предприятия", – отметили в комплексе городского хозяйства столицы.Москвичи могут сообщить о временных скоплениях воды около своего дома в управу района, в префектуру округа, в Единый диспетчерский центр по номеру +7 (495) 539-53-53 или на портал "Наш город".О скоплениях осадков на дорогах и дворовых проездах можно сообщить в ГУП "Мосводосток" по номеру +7 (495) 657-87-03, в подземных переходах – в ГБУ "Гормост" по номеру +7 (495) 632-58-46.Также можно оставить сообщение в аккаунте "Мосводостока" в социальной сети "". Городские службы оперативно реагируют на заявки.