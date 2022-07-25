В Москве на 2-й Останкинской улице обнаружили тело скончавшейся пенсионерки по трупным червям. По данным , полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в квартире ее матери с потолка ..

В Москве на 2-й Останкинской улице обнаружили тело скончавшейся пенсионерки по трупным червям. По данным , полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в квартире ее матери с потолка падают насекомые.Прибывшие на место правоохранители в квартире выше нашли сильно разложившийся труп пенсионерки. По факту случившегося организована проверка. Об этом пишут .