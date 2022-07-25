По мнению директора Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Шестопалова, коронавирусная инфекция уже становится сезонным заболеванием.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник" будет эффективно защищать, в том числе от подварианта омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известного как "кентавр". Таким мнением поделился с ТАСС в понедельник директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.Случаи заражения подвариантом омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известным как "кентавр", зарегистрированы уже более чем в 10 странах. 19 июля стало известно о пяти инфицированных в России."Спутник" направлен на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются с большим трудом, и он защищает от всех вариантов коронавируса. Нет необходимости менять вакцину", - сказал Шестопалов. Он добавил, что выявление вариантов и подвариантов коронавируса имеет исключительно научную задачу. Таким образом отслеживается его распространение и генетическая изменчивость. С медицинской точки зрения нет необходимости определять конкретный штамм. "Кентавр" эффективно выявляется обычными тест-системами на коронавирус, добавил вирусолог.По мнению Шестопалова, коронавирусная инфекция уже становится сезонным заболеванием, требующим, подобно гриппу, вирусологического контроля. "Контроль за гриппом идет десятки лет. Будет добавлен туда еще и коронавирус, но это узкоспециальная задача ученых", - отметил директор Института вирусологии ФИЦ ФТМ.Он уточнил, что если летальность коронавируса снизится, он станет еще одним вирусом, циркулирующим в системе ОРЗ. "В диагноз ОРЗ входят порядка десятка инфекций: аденовирусы, коронавирусы, бокавирусы, и в этой структуре на сегодняшний день уже было четыре коронавируса. Будет еще один", - резюмировал Шестопалов.