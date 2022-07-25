В посёлке Содышка на минувшей неделе состоялся слёт молодых аграриев.

В посёлке Содышка на минувшей неделе состоялся слёт молодых фермеров. В мероприятии приняли участие аграрии, которые занимаются животноводством, выращиванием ягод, персиков и перепелов, а также разведением осетров и раков.О своём опыте в выращивании персиков рассказали супруги Старковы из Вязников. Из-за владимирского климата успех пока переменный.В основном крестьянско-фермерское хозяйство «КФХ Старкова А.Г.» занимается яблоками и голубикой, но вслед за ними пошли груши и персики.«Это всё-таки экстремальная для наших краёв культура, но два года подряд нам удавалось их выращивать. В этом году не получилось, мало посадили. В прошлом году сажали 60 деревьев, и где-то 50 пошли в рост», - пояснил Анатолий Старков.Фермеры также рассказали депутату Госдумы Алексею Говырину о своих проблемах. Одна из них - получение гранта в рамках проекта «Агростартап». Рассчитывать на средства можно лишь продемонстрировав определённые результаты. При этом на первоначальном этапе начинающему предпринимателю трудно добиться ощутимого прогресса в развитии своего бизнеса.Участников собрания также интересовали вопросы подключения к инженерным сетям. Выслушав их, парламентарий отметил, что в регионе необходим специальный тариф для МСП в сельской местности.