Льготами по оплате ЖКХ пользуется четверть москвичей.

Льготами по оплате ЖКХ пользуется четверть москвичей.Более четверти жителей Москвы пользуются льготами при оплате услуг ЖКХ. Всего в столице насчитывается порядка шестидесяти категорий льготников: многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны, труженики тыла, герои России и т.д. Однако и те москвичи, которым не положены льготы, имеют право получить жилищную субсидию.Право на жилищную субсидию в Москве появляется, если траты на ЖКУ составляют более 10% от дохода. Главное требование – наличие постоянной столичной регистрации.Субсидия предоставляется на 6 месяцев. В дальнейшем необходимо будет снова подавать заявление. Автоматическое продление выплат предусмотрено лишь для неработающих пенсионеров.До 2022 года нельзя было оформить субсидию, если были долги по коммунальным платежам. Теперь причиной отказа может стать только задолженность, оформленная судебным актом и появившаяся не более 3 лет назад.Единственное ограничение – максимальный доход семьи. Например, одинокий москвич не может рассчитывать на субсидию, если его доход составляет более 54,5 тыс. рублей, семья из двух человек – если более 84,5 тыс., из трех – более 117,8 тыс. рублей.Какие документы потребуются:– паспорт заявителя и членов семьи;– реквизиты соцкарты москвича или банковского счета;– справка о наличии или отсутствии доходов за полгода у заявителя и других членов семьи старше шестнадцати лет;– последняя квитанция за ЖКУ (если оплата производится не по Единому платежному документу);– справка об отсутствии задолженности.Как подать?Можно посетить ближайший центр госуслуг «Мои документы» или оформить заявление на интернет-портале столичной мэрии mos.ru.