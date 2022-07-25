Владимирская область заняла 68 место в рейтинге РИА по доле жителей среднего класса. В регионе только 5,4% семей имеют благосостояние, обеспечивающее «достойное» качество жизни. Под средним

Владимирская область заняла 68 место в рейтинге РИА по доле жителей среднего класса. В регионе только 5,4% семей имеют благосостояние, обеспечивающее «достойное» качество жизни. Под средним классом аналитики РИА подразумевают семьи, которые имеют автомобиль и квартиру, соответствующие размеру семьи, ежегодно летают на качественный отдых, а после оплаты кредитов могут похвастаться наличием не менее двух прожиточных