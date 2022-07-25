Дерево сломал сильный ветер.

Мэрия Владимира пришла к выводу, что злоумышленники не спиливали в центре города. По всей видимости, причина обломленной верхушки хвойной красавицы кроется в сильном ветре.Ранее сообщалось, что в пятницу на Театральной площади возможный акт вандализма. Одно из достопримечательностей областного центра оказалось «обезглавлено».Дерево не попадает в камеры видеонаблюдения, но в ходе обследования специалисты пришли к выводу, что крону оборвал именно ветер. В ветвях найден оборванный провод, а значит энергетики явно не могли срубить их ради своих целей, как это ранее предполагали владимирцы. Соседние елки также наклонены, что свидетельствует о сильном ветре.Повреждённое дерево спиливать не будут и дадут ему вырасти заново.