В рамках проекта Маршрут долголетия горожан старшего поколения доставят до центров московского долголетия. Первый автобус курсирует между Троицком и Центральным округом столицы.

В рамках проекта "Маршрут долголетия" горожан старшего поколения доставят до центров московского долголетия. Первый автобус курсирует между Троицком и Центральным округом столицы.Пожилые москвичи могут посещать любые центры долголетия вне зависимости от места жительства, напомнила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, проект "Маршрут долголетия" создан для того, чтобы горожанам старшего возраста было проще посещать другие центры, создавать клубы по интересам и встречаться с новыми людьми.Москвичи смогут посещать занятия в любом клубе и встречаться с друзьями из другого округа. Это поможет расширить круг общения."Сейчас мы организовали первый маршрут — между центрами ЦАО и Троицка. До конца года планируем запустить еще несколько автобусов", – уточнила заместитель мэра.Между клубами будут курсировать специальные автобусы. Для первого маршрута выделен транспорт на 20 мест. Автомобиль оборудован кондиционерами и удобными сиденьями.В столице насчитывается 52 центра "Московское долголетие". К концу 2022 года их будет более 70.Программа "Московское долголетие" действует с 2018 года. За это время создано свыше 1,5 тысячи групп.