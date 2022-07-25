В Московском парламентском центре 25 июля состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. К избирательной кампании – 2022 планируется набрать более 10 тысяч наблюдателей.

В Московском парламентском центре 25 июля состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. К избирательной кампании – 2022 планируется набрать более 10 тысяч наблюдателей.На встрече присутствовали глава Общественного штаба Вадим Ковалев, его заместители – руководитель Электронного штаба Илья Массух и глава Группы мобильного реагирования Максим Буре, а также члены столичной Общественной палаты и политических партий.Принято решение о начале набора наблюдателей. Они будут обеспечивать прозрачность голосования на избирательных участках.Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев сообщил о готовности набрать более 10 тысяч избирателей. Они будут следить за ходом волеизъявления жителей столицы.Отдать голос можно будет на избирательных участках и онлайн. Стать участниками дистанционного голосования смогут пользователи портала mos.ru с полной учетной записью.Во второй половине августа пройдет общегородское тестирование системы электронного голосования. Специалисты проверят работу всех компонентов.Использование дистанционного голосования поддерживает большинство партий, отметила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Ведь это прозрачная, надежная и безопасная система, в чем мы уже неоднократно убедились. Кроме того, электронное голосование позволяет привлечь к выборам еще больше людей", – сказала она.С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.