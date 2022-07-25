Сегодня особая дата в православном календаре, церковный праздник. Ежегодно 25 июля отмечается день памяти мучеников Прокла и Илария. Иначе его называют Проклов день или Прокл-плакальщик.

Сегодня особая дата в православном календаре, церковный праздник. Ежегодно 25 июля отмечается день памяти мучеников Прокла и Илария. Иначе его называют Проклов день или Прокл-плакальщик.ИсторияЦерковный праздник сегодня отражает и скорбь по усопшим святым и радость от их несокрушимой веры в Бога. Проклов день 25 июля верующие проводят по канонам православного календаря.Мученики Прокл и Иларий Калиптские — это дядя и племянник, которые жили в 1-2 веках от Рождества Христова и распространяли учение Господа. В то время правил император Траян, который не разделял идеи христианства. Прокла и Илария он пытался склонить к язычеству, подверг пыткам, а затем приказал казнить. Святых похоронили в одной могиле.Название церковного праздника Прокл-плакальщик появилось из-за того, что обычно с 25 июля начинало выпадать больше росы. У верующих капли в Проклов день ассоциируются со слезами мученика, хотя ничего подобного в православном календаре не значится.Что нельзя делать 25 июляСогласно народным верованиям, не следует пренебрегать росой и любыми осадками, которые сегодня проявляются. Запрещено муссировать в голове дурные мысли, замышлять плохое, склонять людей к конфликтам и самим в них вступать.25 июля 2022 года по православному календарю необходимо помнить о гигиене речи: брань, ругательства и негатив отрезаем на корню.Наши предки верили, что есть сахар в Проклов день нежелательно из-за риска попасть в неприятную и даже незаконную авантюру. В церковный праздник сегодня нельзя купаться в водоемах одиноким женщинам с проблемами в личной жизни.Обычаи и традицииИздавно считалось, что 25 июля роса имеет целебные свойства, поэтому ее собирали для питья и умывания. Главное при таких процедурах – осознанная вера и чистое намерение поправить здоровье вне зависимости от даты в православном календаре.Хорошо в церковный праздник посетить храм, а там поставить свечи, желая здравия живущим и покоя усопшим. Прочитайте сегодня кондак мученикам Проклу и Иларию Калиптским, простите ближним обиды, помогите попавшим в беду.