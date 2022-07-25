Пассажирский автобус врезался в КамАЗ.

Пассажирский автобус врезался в "КамАЗ".Автобус с пассажирами следовал из населенного пункта Языково следовал в Уфу, пишет . На 1413-м километре Ford Transit столкнулся с грузовиком, который стоял на крайней полосе, об этом сообщает . Авария произошла в 11 утра в понедельник 25 июля.В момент столкновения в салоне автобуса находились 20 человек. Как сообщает , пять человек погибли, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.Видео с места происшествия появилось в распоряжении. Судя по кадрам, в результате аварии микроавтобус сильно покорежило.