«Торпедо» Владимир со счетом 2:1 уступило московской команде «Чертаново» в первом домашнем матче сезона. Столичные футболисты забили победный гол на последних минутах матча. Матч начался с

«Торпедо» Владимир со счетом 2:1 уступило московской команде «Чертаново» в первом домашнем матче сезона. Столичные футболисты забили победный гол на последних минутах матча. Матч начался с минуты молчания в память о первом пресс-атташе «Торпедо», Александре Гаврилове, умершем на 71 году жизни. Черно-белые активно начали игру и сразу же создали несколько опасных моментов, не смогли их