Он не уступает иностранным аналогам и дешевле их в два раза.

Учёные Владимирского государственного университета запатентовали электромеханический привод системы вспомогательного кровообращения пульсирующего типа для сердечников. Он не уступает иностранным аналогам и дешевле их в два раза.«Медицинское изделие помогает в работе сердца, если у пациента есть какая-то патология или больного готовят к пересадке органа. Мы применяем пульсирующий метод, когда кровь впрыскивается порциями при помощи искусственного желудочка сердца», - подчеркнул один из преподавателей ВлГУ.Оборудование, которое крепится на поясе пациента, включает в себя насос, элементы электропитания и две трубки. Вес конструкции - около 300 граммов.