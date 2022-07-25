Её приговорили к трём годам колонии и штрафу.

В Александрове обвинённую в мошенничестве бывшую чиновницу приговорили к трём годам колонии и штрафу. Женщине вменяли незаконную приватизацию и продажу государственной недвижимости.В декабре 2020 года заведующая отделом имущественных и земельных отношений МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения города Карабаново», используя служебное положение, незаконно завладела «трёшкой». Она оформила недвижимость на подставное лицо. Впоследствии жильё продали. Как вы догадываетесь, деньги за имущество поступили не в бюджет, а в карман злоумышленницы. Ущерб оценён в миллион рублей.По результатам рассмотрения представления прокуратуры подозреваемая в уголовном преступлении уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия.«Она написала явку с повинной, активно способствовала раскрытию преступления, раскаялась и добровольно возместила ущерб. Женщине назначено три года лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе Александровского городского суда.Из-за наличия малолетнего ребёнка суд отсрочил отбывание наказания до достижения им 14-летнего возраста. Приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.