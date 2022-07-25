Прокуратура требует устранить нарушение законодательства.

Прокурор Киржача заставил мэрию города Киржач переселить жильцов аварийного дома на улице Ленинградской. Постройка подлежит сносу.В ноябре 2019 года местные власти признали здание непригодным для жилья. Дату расселения несколько раз переносили. Последний установленный срок - до декабря 2022 года.«Он является неразумным, поскольку нахождение в вышеуказанном многоквартирном доме является опасным, имеется реальная угроза его обрушения», - пришли к выводу прокуроры после обследования сооружения.Ведомство подало на администрацию в суд и потребовало переселить горожан в равнозначное благоустроенное жильё. Судья удовлетворил иск. Решение пока не вступило в законную силу.