Сотрудники МВД устанавливают личность подростка и обстоятельства происшествия.

Сотрудники ГИМС спасли тонущего ребёнка на озере Старка в Коврове. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Днём 25 июля Александр Столяров и Александр Голубев во время патрулирования заехали на пляж на озере Старка. Один из них увидел, что на расстоянии пяти метров от берега плескался и кричал подросток.Сотрудники МЧС бросились спасать тонущего. Александр Голубев вытащил 13-летнего мальчика его на берег. Он был в сознании, его жизни ничто не угрожало.Спасатели вызвали «скорую помощь» и полицию. Медики оценили состояние ребёнка, сотрудники МВД устанавливают личность юного ковровчанина и обстоятельства происшествия.