Оснований для включения малоимущей жительницы Владимира в список на внеочередное получение жилья нет. Именно так ответила мэрия на наш официальный запрос по поводу улучшения жилищных

Оснований для включения малоимущей жительницы Владимира в список на внеочередное получение жилья нет. Именно так ответила мэрия на наш официальный запрос по поводу улучшения жилищных условий Ольги Артемьевой. Напомним, пенсионерка больше 30 лет добивается получения новой жилплощади. Сейчас вместе с сыном она проживает в квартире площадью всего 20 с небольшим квадратных метров. Как сообщают городские