Он сложил свою голову на территории соседнего государства 15 июля.

В Муроме похоронили погибшего на Украине старшего лейтенанта Артёма Дмитриева. Он сложил свою голову на территории соседнего государства 15 июля.Муромлянин родился в 1994 году. В 2012 году окончил кадетский класс школы №19 и призвался в армию. Позднее стал выпускником Новосибирского высшего военного командного училища. Служил в Солнечногорске. Участвовал в боевых действиях на территории Сирии.Руководство Мурома выразило соболезнования родным и близким погибшего.