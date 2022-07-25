В американском Лос-Анджелесе случилась очередная массовая стрельба.

В американском Лос-Анджелесе случилась очередная массовая стрельба.Как сообщает , инцидент произошел рядом с местным парком Пек. Говорится минимум о семи пострадавших – четырех мужчинах и трех женщинах. Погибшие тоже есть, пока речь идет о двоих. Пока их личности не установлены. По данным , причиной стрельбы мог стать конфликт.В настоящее время на месте работает полиция, район вокруг парка оцепили. Также отмечается, что стрелявших могло быть двое. Также есть версия, что причиной трагедии могло стать ограбление, которые, по данным , участились в стране в последнее время.