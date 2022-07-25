В американском Лос-Анджелесе случилась очередная массовая стрельба.
В американском Лос-Анджелесе случилась очередная массовая стрельба.
Как сообщает , инцидент произошел рядом с местным парком Пек. Говорится минимум о семи пострадавших – четырех мужчинах и трех женщинах. Погибшие тоже есть, пока речь идет о двоих. Пока их личности не установлены. По данным , причиной стрельбы мог стать конфликт.
В настоящее время на месте работает полиция, район вокруг парка оцепили. Также отмечается, что стрелявших могло быть двое. Также есть версия, что причиной трагедии могло стать ограбление, которые, по данным , участились в стране в последнее время.