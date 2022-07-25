За два месяца посетители павильонов Здоровая Москва сдали почти 750 тысяч анализов.

За два месяца посетители павильонов "Здоровая Москва" сдали почти 750 тысячанализов.Несколько месяцев назад в столичных парках вновь начали работу павильоны "Здоровая Москва". В 46 точках жители города проверяют свое здоровье. В течение часа посетители узнают, все ли в порядке с их организмом. С момента открытия в павильонах проверили здоровье почти 220 тысяч человек (83 тысячи прошли углубленное обследование после перенесенного ковида).Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что по итогам таких обследований на различные дополнительные проверки было направлено около 180 тысяч человек, из которых 38 тысяч – в поликлиники, 1,6 тысячи – в Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии. За два месяца посетители сдали порядка 750 тысяч анализов.Кроме того, по словам Раковой, в павильонах "Здоровая Москва" было выявлено три случая онкологии. "Очень важно, что мы смогли узнать о заболевании на ранней стадии и вовремя начать лечение", – отметила заммэра.Переболевшие ковидом более чем 60 дней назад пациенты проходят дополнительные исследования. Например, проводятся спирометрия и биохимический анализ крови по семи показателям. Также определяется уровень креатинина и концентрация Д-димера в крови (для выявления рискатромбозов).Стоит отметить, что перечень исследований в павильонах "Здоровая Москва"шире, чем в федеральном стандарте диспансеризации. В программе – 11 исследований, направленных на выявление сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистыхзаболеваний и других.Чтобы пройти диспансеризацию в павильоне "Здоровая Москва", нужно заполнить анкету. Она находится на портале mos.ru (электронная медкарта, раздел "Моя диспансеризация в парке") и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Конечно, анкету можно заполнить и в павильонах "Здоровая Москва".Павильоны "Здоровая Москва" работают каждый день с 8:00 до 20:00 для всех желающих, достигших совершеннолетия. Пройти обследование могут те, кто прикреплен к городской поликлинике. Нужно взять с собой московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и документ, удостоверяющий личность.