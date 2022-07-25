Во Владимир привезли ковчег с частицей мощей Сергия Радонежского. Святыню доставили в Успенский собор. Событие приурочено к шестисотлетию обретения мощей святого. По благословению

Во Владимир привезли ковчег с частицей мощей Сергия Радонежского. Святыню доставили в Успенский собор. Событие приурочено к шестисотлетию обретения мощей святого. По благословению Патриарха Кирилла, ковчег провезут по всей России. За 114 дней святыня объедет пятьдесят епархий. В каждом городе мощи пробудут два дня. Игумен земли Русской, как называют Сергия Радонежского верующие, известен не только