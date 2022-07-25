Хуже из соседей живут только в Ивановской области.

Владимирская область заняла 68 место в рейтинге регионов РФ по численности среднего класса. Об этом сообщили коллеги из , которые собрали статистику за 2021 и 2022 годы.В указанную категорию россиян вошли семьи, которые могут позволить себе покупку машины, квартиры, а также ежегодный отпуск не на картошке. После уплаты кредитов на повседневные нужды у таких людей должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов на человека.Доля владимирцев, живущих в достатке составляет 5,4%. Для сравнения в Ярославской области этот показатель достигает 8,2%(40 место), в Рязанской - 7,9%(43), в Нижегородской - 7,6% (47). Хуже из соседей живут только ивановцы - 3,9% (79).Лучше всех живут на Ямале, Магадане и Чукотке. Замыкают список субъектов РФ Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария.