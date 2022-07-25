Ранее в департаменте регулирования цен и тарифов провели опрос, по результатам которого 63% респондентов высказались за оплату лишь во время отопительного сезона.

Во Владимире более 2000 человек перешли на новый способ платы за отопление - по факту. Как сообщает владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс», по схеме 1/7 за теплоснабжение платят свыше 65,5 тысяч владельцев многоквартирных домов. Ещё 47 тысяч потребителей, живущих в домах с приборами учёта, остаются на системе 1/12.Среди преимуществ первого способа энергетики называют отсутствие перерасчёта и тринадцатой квитанции по итогам года. К тому же, расчёт по фактическому потреблению исключает платежи в летние месяцы. При этом суммы в квитках абонентов, которые платят за тепло по 1/7 будут несколько выше, чем у тех, кто выбрал 1/12.Напоминаем, что для перехода на 1/7 владимирцам надо принять решение на общем собрании собственников жилья.Ранее в департаменте регулирования цен и тарифов провели опрос, по результатам которого 63% респондентов высказались за оплату лишь во время отопительного сезона.