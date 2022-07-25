Восстанавливать законные права ребенка на льготные медицинские изделия пришлось через суд.

Октябрьский районный суд Владимира обязал депздрав обеспечить тест-полосками больного диабетом ребенка-инвалида. Иск подавал городской прокурор.Девочке поставлен диагноз «сахарный диабет первого типа». Протоколом врачебной комиссии ей рекомендовано измерение уровня сахара в крови методом непрерывного мониторинга, который позволяет дозировано и своевременно получить инсулин, а также предотвратить ухудшение состояния здоровья.«Однако департаментом здравоохранения не организовано обеспечение ребёнка медицинскими изделиями», - пришли к выводу в суде.Иск прокуратуры удовлетворён. Право пациентки на бесплатное получение жизненно необходимого ему средства диагностики восстановлено.