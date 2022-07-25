В владимирском Красном кресте на улице Горького горел рентгеновский аппарат вечером 23 июля. Из больницы эвакуировали 142 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Оборудование

В владимирском Красном кресте на улице Горького горел рентгеновский аппарат вечером 23 июля. Из больницы эвакуировали 142 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Оборудование вспыхнуло около 18:30. На место оперативно выехали спасатели, которые потушили возгорание на площади 1 кв.м. и эвакуировали 120 пациентов и 22 сотрудников больницы. Для ликвидации потребовались усилия 39 человек и 14