В основном погода будет ясной и солнечной. Однако 28 июля метеорологи прогнозируют ливень.

В начале новой недели во Владимирской области сохранится жара до +30 градусов. Теплая погода продлится до конца семидневки.По информации владимирского гидрометцентра, до 29 июля столбик термометра продержится на отметке 28-30. В основном погода будет ясной и солнечной. Однако 28 июля метеорологи прогнозируют ливень. В выходные в регионе ожидается 22-23 градуса тепла.В начале августа жара вновь может вернуться. Синоптики обещают до +33 градусов.Скорость порывов ветра не будет превышать 5 метров в секунду. Атмосферное давление - в пределах нормы.