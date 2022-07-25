С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152658 владимирцев.

Во Владимирской области на 25 июля выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 человек. Ещё 4 жителя подхватили опасный вирус в Петушинском, по 2 - в Гусь-Хрустальном и Суздальском, по 1 - в Ковровском, Кольчугинском и Юрьев-Польском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152658 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41536 заболевших во Владимире, 17993 - в Ковровском районе и 16837 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.