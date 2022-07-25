Обстоятельства всех ЧП устанавливаются сотрудниками МВД.

Во Владимирской области за выходные утонули четыре человека. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС региона Екатерина Мищенко.Вечером 22 июля поступило сообщение, что в районе улицы Студенческой на Соловьином пруду утонул мужчина. На место прибыли представители полиции, мэрии, поисково-спасательного отряда и аварийно-спасательной службы. Спасатели подняли на поверхность тело мужчины 1973 года рождения.Ещё три ЧП произошли в воскресенье 24 июля. Днём в водохранилище Содышка обнаружен погибший мужчина. Его личность сейчас устанавливается.В пруду у населённого пункта Ляхи Меленковского района утонул мужчина 1972 года рождения. Тело из водоёма достали очевидцы.Поздним вечером в службу спасения сообщили об очередном трупе. В реке Пекше в районе деревни Отяевка местные жители достали на поверхность погибшего 32-летнего мужчину.Обстоятельства всех ЧП устанавливаются сотрудниками МВД.