Тела четырех погибших нашли в водоемах Владимирской области за минувшие выходные. Один человек утонул в пятницу, трое – в воскресенье, 24 июля. Вечером пятницы в МЧС сообщили о том, что в

Тела четырех погибших нашли в водоемах Владимирской области за минувшие выходные. Один человек утонул в пятницу, трое – в воскресенье, 24 июля. Вечером пятницы в МЧС сообщили о том, что в Соловьином пруду на улице Студенческой во Владимире утонул мужчина. Спасатели достали из воды тело 49-летнего погибшего. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах трагедии. Днем воскресенья