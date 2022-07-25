На подмосковной станции Нахабино в туалете обнаружили труп женщины. По предварительным данным, причиной смерти могло стать удушение. Как сообщает , по горячим следам удалось задержать ..

На подмосковной станции Нахабино в туалете обнаружили труп женщины. По предварительным данным, причиной смерти могло стать удушение. Как сообщает , по горячим следам удалось задержать подозреваемого.Мужчина познакомился с девушкой накануне. Он зашел за ней в общественный туалет, задушил, а затем забрал мобильный телефон и украшения. По данным , ранее подозреваемый уже был судим. Возбуждено уголовное дело.