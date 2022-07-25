Материальный ущерб превысил 150 тысяч рублей.

Житель Александрова обвиняется в краже четырёх телевизоров, газонокосилки и электроинструмента. Подробностями уголовного дела поделились в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В полицию поступило заявление от 47-летней женщины, которая сообщила о пропаже имущества. Она обнаружила её после возвращения из другого города. Заявительница уточнила, что квартира была заперта на ключ, а все вещи в комнатах оказались разбросаны. Материальный ущерб превысил 150 тысяч рублей.Оперативники установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый 32-летний житель Александрова.Фигуранта задержали. Он признался в содеянном. Мужчина проник в квартиру, воспользовавшись ранее похищенным ключом. Награбленное он увёз на машине, но продать не успел. Все вещи вернули законной владелице.На злоумышленника завели уголовное дело. До суда его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.