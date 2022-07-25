В Кольчугине прошел суд над местным жителем, который по пьяни позвонил спасателям и сообщил о готовящемся взрыве. Его приговорили к 1 году ограничения свободы. 4 марта осужденный выпил и

В Кольчугине прошел суд над местным жителем, который по пьяни позвонил спасателям и сообщил о готовящемся взрыве. Его приговорили к 1 году ограничения свободы. 4 марта осужденный выпил и позвонил по номеру «112» и заведомо ложно сообщил о готовящемся взрыве бытового газа, в результате которого могут погибнуть люди. Мужчина признал свою вину на заседании. Прокомментируйте