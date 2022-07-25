Дело рассмотрит Суздальский районный суд.

В Суздале осудят владелицу лошади, с которой упали туристы. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе прокуратуры.Обвиняемая предоставляла услуги по прокату лошадей. В один из дней она посадила двух человек в седло, предназначенное для одного наездника. Животное поскакало вперёд, клиенты не удержались и упали. В результате один из них получил телесные повреждения средней тяжести. На хозяйку лошади завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Женщина признала свою вину. Ей грозит до двух лет колонии. Дело рассмотрит Суздальский районный суд.