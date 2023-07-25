Активисты областного объединения «Часовые Памяти» завершили работы по поиску незахороненных бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. С 11 по 22 июля

Активисты областного объединения «Часовые Памяти» завершили работы по поиску незахороненных бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. С 11 по 22 июля вместе со смоленскими поисковиками владимирцам удалось обнаружить и поднять останки 2 красноармейцев. На местном мемориальном кладбище захоронили 119 солдат и офицеров, обнаруженных в период с мая 2022 по июль