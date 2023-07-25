Активные владимирцы провели субботник на пруду в Юрьевце. Городские власти всячески поддерживают инициативы граждан по благоустройству своих микрорайонов. Так, при содействии управления

Активные владимирцы провели субботник на пруду в Юрьевце. Городские власти всячески поддерживают инициативы граждан по благоустройству своих микрорайонов. Так, при содействии управления ЖКХ мэрии и администрации Ленинского района неравнодушные жители Юрьевца организовали субботник у местного водоёма. Прибрежная зона и сам пруд нуждались в очистке. На территории скопилось немало мусора: бытового и природного. Участники субботника уверены: