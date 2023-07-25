Пострадавшие госпитализированы.

Количество пострадавших в ДТП с «Уралом» под Суздалем выросло до трёх человек. Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.Авария произошла 24 июля в 23:55 на трассе Р-132 в районе поворота на Суворотское. Первоначально , что в результате происшествия пострадали водитель и пассажир отечественного авто. В полиции уточнили, что пострадали трое. Третьим оказался ещё один пассажир «Лады».По предварительным данным, 49-летний водитель грузовика, выезжая на трассу по второстепенной дороге со стороны Суворотского, не пропустил легковушку. В результате ЧП трое человек попали в больницу. Пострадавших из покорёженной «Лады» доставали спасатели.Проводится проверка.