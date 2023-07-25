Третий год подряд поселок Уршельский Гусь-Хрустального района принимает участников летнего детско-юношеского патриотического слета «Мещерские зори». Председатель Заксобрания Владимир

Третий год подряд поселок Уршельский Гусь-Хрустального района принимает участников летнего детско-юношеского патриотического слета «Мещерские зори». Председатель Заксобрания Владимир Киселев рассказал, что ждет ребят на патриотической смене. Владимир Киселев, председатель Заксобрания области (фракция “Единая Россия”) Слет проводится благотворительным фондом «Вымпел» по инициативе нашего друга Эдуарда Витальевича Бендерского, который очень много помогает в целом Владимирской области в