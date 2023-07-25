Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что черника является достаточно низкокалорийной ягодой, имеющей в своем составе полезные вещества, оказывающие положительное влияние на здоровье. ..

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что черника является достаточно низкокалорийной ягодой, имеющей в своем составе полезные вещества, оказывающие положительное влияние на здоровье. Кроме того, она комфортно переваривается при проблемах со слизистой желудка.Эксперт добавил, что важнейшим полезным свойством черники является способность оказывать положительное влияние на остроту зрения. Без влияния на здоровье в день можно есть до 100 грамм ягоды, отмечает .